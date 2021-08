Emeryci mogą mieć problem. Nie każdy załapie się na korzystny przelicznik

Same tablice to nic innego jak po prostu podstawa przyznawania emerytur dla wniosków zgłoszonych od dnia 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Jeśli natomiast jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.