Emerytura bez podatku. Konkretów na razie brak

OKO.press i SuperExpress informowały, że w programie odbudowy po kryzysie – Nowy Polski Ład, który ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki - znalazła się między innymi propozycja wprowadzenia emerytury bez podatku, jeśli będzie to emerytura do kwoty 2,5 tys. zł.

We wtorek w Polskim Radiu pytana była o to minister Marlena Maląg. - Jednak dobrze byłoby poczekać, kiedy Nowy Ład będzie ogłoszony i wtedy o konkretach będziemy rozmawiali. Teraz każdy z jakimś tam kawałeczkiem informacji idzie do mediów. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że poczekajmy, aż cały ten nowy porządek Nowy ład zostanie przedstawiony - odpowiedziała Maląg.

Emerytura bez podatku. PiS ma zwolnić z podatku część emerytów

- Z naszych informacji wynika, że PiS zrezygnował z walki o młodych wyborców i szuka pomysłu dla swojego sprawdzonego elektoratu, czyli czegoś podobnego do 500 plus. Kaczyński z Morawieckim doskonale zdają sobie sprawę, że nic nie przekonuje bardziej niż więcej pieniędzy w kieszeni. Jednocześnie wobec tarć w Zjednoczonej Prawicy partia Kaczyńskiego potrzebuje dać jasny sygnał, że to ona rozdaje karty - pisze oko.press.