Emerytura bez podatku. Maląg: nie przymierzamy się, niesprawiedliwa

Emerytura bez podatku to pomysł kandydata na prezydenta z ramienia PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podczas konwencji wyborczej zobowiązał się, że jeśli wygra wybory, zdejmie opodatkowanie z senioralnego świadczenia. Lider ludowców podkreślił podczas swojego wystąpienia, że seniorzy powinni podziękować sobie samym, bo to z ich podatków finansowane są trzynastki i czternastki.

Dodał też, że trzynastki, które rząd PiS wprowadził już na stałe, są tak naprawdę emerytalnym dodatkiem, przyznawanym na zasadzie "widzimisię" rządzących. Do tych słów w mediach publicznych odniosła się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Stwierdziła, że trzynastka to rozwiązanie systemowe, bo będzie wypłacana co roku.