Emerytura kobiet z rocznika '53. RPO ma uwagi do projektu

Sprawa dotyczy emerytek, które do końca 2008 r. korzystały z prawa do wcześniejszej emerytury , a w 2013 roku skończyły 60 lat.

Swoje uwagi do projektu ustawy zgłasza też Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zwraca uwagę na fakt, że rządowy projekt, w odróżnieniu od senackiego, ogranicza się wyłącznie do osób urodzonych w roku 1953.

"Wydaje się, że słuszniejszym będzie określenie zakresu podmiotowego ustawy bez ograniczenia wynikającego z odwołania się jedynie do rocznika 1953. Rozważania Trybunału Konstytucyjnego, zawarte w uzasadnieniu, odwołujące się do zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa można odnieść również do ubezpieczonych z innych roczników, którzy decydowali się na wcześniejszą emeryturę ufając, że państwo nie zmieni reguł wypłaty powszechnego świadczenia emerytalnego.Tymczasem reguły te zostały zmodyfikowane, nie dając ich adresatom możliwości stosownej reakcji" - czytamy uwagach RPO do projektu ustawy.