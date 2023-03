Emerytura wojskowa – kiedy przysługuje i kto ją wypłaca?

Czym jest wojskowa emerytura?

Kto ma prawo do emerytury wojskowej?

Wyjątkiem są żołnierze, którzy mają ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , obliczanej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej odbytej w Wojsku Polskim oraz okresów traktowanych równorzędnie z taką służbą. Do okresów tych wlicza się przypadające w czasie od 1 września 1939 roku okresy:

Dla ustalenia prawa do emerytury nie bierze się pod uwagę służby w Wojsku Polskim w latach 1944-1956 w Informacji Wojskowej, sądownictwie wojskowym oraz w prokuraturze wojskowej, jeśli emerytowi udowodniono, że stosował represje wobec osób podejrzanych lub skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości Polski. Udowodnione musi to być w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego, prowadzonego przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej.

Prawo do uzyskania emerytury przysługuje żołnierzowi nie tylko z tytułu wysługi lat, ale również w razie stwierdzenia jego całkowitej niezdolności do służby wojskowej. W razie jego śmieci prawo do pobierania emerytury wojskowej przysługuje członkom jego rodziny, ale tylko wtedy, gdy był on jej żywicielem rodziny.