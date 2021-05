Emerytura wyższa nawet o 3900 zł. Polski Ład poważnie namiesza w świadczeniach

Wyższa kwota wolna - 30 tys. zł - spowoduje, że ok 90 proc. emerytów w ogóle przestanie płacić podatek dochodowy. Zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2022 r, kiedy też nastąpi waloryzacja i do tego wszystkiego wypłacone zostaną jeszcze trzynastki.

Jeśli ktoś ma obecnie 800 zł na rękę, to na zmianach zyska w roku 1,8 zł. Przy świadczeniu w wysokości 1,7 tys. zł będzie to już 3,4 tys zł. Największą różnicę dostrzegą otrzymujący 2 tys. zł. To właśnie u nich różnica będzie w okolicach 3,9 zł.