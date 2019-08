Emerytura za pracę przy komputerze. ZUS przegrał w sądzie z poszkodowaną

Jak informuje "Rzeczpospolita", Sąd Najwyższy odrzucił wniosek kasacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rekompensatę za pracę przy monitorze kineskopowym CRT. Poszkodowana domagała się go za utracone prawo do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący.

Praca wnioskodawczyni polegała na porównywaniu na nich danych ok. 11 tysięcy pracowników. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wskazał, że jej zadaniami w szczególności były: śledzenie i wprowadzanie ciągów znaków, przerw, liter i cyfr, analiza dokumentów pod kątem uzupełnienia wszystkich pól i wyszukiwanie błędów.

SN podkreślił, że w monitorach kineskopowych występował m.in. efekt migotania (tętnienia obrazu), a także zjawisko odbić, co w praktyce doprowadziło do szybszego zmęczenia oczu i znacznego obciążenia narządu wzroku. Przez to praca poszkodowanej, zdaniem autorów uzasadnienia, nie kwalifikuje się jako praca typowo "biurowa".