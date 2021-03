Emerytury kobiet. Dostają znacznie mniej, niż mężczyźni

rozwiedziony 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Problem postał bo teraz kobiety się rozwodzą, opuszczają mężów i potem same muszą się utrzymywać. A emeryturka mała jak ktoś nie pracował i żył z alimentów. Dbajcie Panie o wasze małżeństwa to i mąż o Was zadba na starość. Nawet jak mu się coś stanie to renta rodzinna żonie zostanie. Za niewierność figa z makiem.