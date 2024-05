Emerytury stażowe. Od września ta grupa zawodowa będzie mogła je wybrać

Możliwość skorzystania z wcześniejszych emerytur będą mieć nauczycie, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 r. Po drugie: trzeba będzie mieć udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy". Po trzecie: nauczyciele będą mogli odchodzić rocznikami - informuje "Fakt".

Eksperci ostrzegają przed nowymi emeryturami

Z wyliczeń Biura Analiz Sejmowych większość osób decydujących się na emeryturę stażową otrzymywałaby świadczenie zbliżone do emerytury minimalnej. Biuro Analiz Sejmowych wskazuje ponadto, że projektowana zmiana doprowadziłaby prawdopodobnie do skokowego zmniejszenia podaży pracy, co przy już istniejących niedoborach pracowników oznaczałoby również konieczność oferowania wyższych stawek wynagrodzenia (w celu przejęcia pracowników od konkurencji), co może prowadzić do nakręcania spirali inflacyjnej.