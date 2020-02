Emerytury stażowe w praktyce. Kampania prezydencka okazją do przerzucania się obietnicami

Jak jednak wygląda kwestia emerytur stażowych w praktyce? Emerytury służbowe wg wyliczeń ZUS (w myśl koncepcji Dudy) mogłyby kosztować aż 13 mld zł rocznie. Przy okazji mogą one "wypchnąć" liczne rzesze przyszłych świadczeniobiorców z rynku pracy. Same emerytury stażowe podlegają bowiem rygorowi stażu pracy - nie wieku potencjalnego emeryta. Pomysł zakłada, że kobieta po 35 latach pracy i mężczyzna po 40-tu może pobierać pieniądze z ZUS w ramach świadczenia. Niezależnie od kwestii wieku. Jakie jednak mogą być tego konsekwencje?

Nie 2,7 tys. zł, a zaledwie 1,7 tys. zł emerytury. Tysiąc złotych straty i to co miesiąc. Emerytury to prosta matematyka. Im dłużej pracujesz, tym więcej - ale krócej - pobierasz. Każdy przepracowany rok gwarantuje jednocześnie większy procent do świadczenia. Co opłaca się bardziej? To podlega krytycznej ocenie wyborców, który zdanie - również w tej kwestii - poznamy już 10 maja bieżącego roku.