Takie dodatkowe świadczenia jak 13 tka czy 14 tka to dla mnie lekki finansowy oddech, to 4 czynsze za moje niewielkie mieszkanie, bez prądu i gazu. Jednak nie dajmy się zwieść, to nie są pieniądze od PISu, tylko od polskiego podatnika za które tu i teraz chcę podziękować. Bo słuchając Kaczyńskiego, Morawieckiego, Terleckiego, Witek czy Maląg można odnieść fałszywe przeświadczenie że oni dają swoje. My damy, my daliśmy, my wypłacimy, my wypłaciliśmy itp bzdety! Ojczulek z Torunia już się doczekać nie może, przytuli nie jedną taką 14 tkę!