Europejska emerytura w Polsce. Jest decyzja Sejmu

Senat opowiedział się za odrzuceniem ustawy w całości, jednak Sejm zagłosował przeciw stanowisku senatorów. Teraz ustawa trafi do prezydenta do podpisu.

Zobacz także: PiS dopięło swego. Członek RPP mówi o skutkach podwyżki 500 plus

Zamieszanie z ustawą o europejskiej emeryturze

Przypomnijmy: rząd PiS popierał to rozwiązanie. Natomiast senatorom nie spodobała się wrzutka do ustawy, która z europejską emeryturą nie ma nic wspólnego. Projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym wprowadza bowiem także zmiany dotyczące działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-i).

I właśnie wrzutka dotycząca SKOK-ów (według senatorów planowane przepisy poszerzają ich kompetencje bez objęcia SKOK-ów systemem nadzoru) była jednym z powodów, dla których Senat rekomendował, by odrzucić ustawę w całości.

Wróćmy jednak do OIPE.

Jak będzie działać OIPE?

Europejska emerytura to po prostu nowy produkt emerytalny. Nie będzie go oferował rząd czy ZUS, a prywatni dostawcy, czyli banki oraz inne instytucje finansowe. Każdy obywatel kraju należącego do UE będzie mógł założyć subkonto po ukończeniu 18. roku życia (lub już w wieku 16 lat, jeśli będzie zatrudniony).