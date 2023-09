Gwiazdowski: Płacimy cenę za błędne decyzje sprzed lat. Emerytury trzeba będzie obniżać

- Ta luka musi się odbić na systemie. I dlatego emerytury trzeba będzie obniżać. Widać to po stopie zastąpienia. Jakieś 20 lat temu wynosiła ok. 60 proc. Za 20 lat będzie wynosić 25 proc. Większość osób, które będą przechodzić na emeryturę, nawet 75 proc., będzie otrzymywało emeryturę minimalną. Z odprowadzonych składek wyższa im nie wyjdzie - ostrzega.

- Do czego to doprowadzi? O wojnie pokoleń pisałem już w roku 1999. I w roku 2012. Było dla mnie jasne, że z polskiej reformy emerytalnej nic nie będzie - tłumaczy.

Robert Gwiazdowski: płacimy cenę za błędne decyzje

Oskar Sobolewski: Emerytury stażowe będą niskie

- System emerytalny jest tak skonstruowany, że im później przechodzimy na emeryturę, tym to świadczenie jest wyższe. I to głównie z jednego kluczowego powodu. Kapitał zgromadzony przez całą aktywność zawodową jest dzielony przez dalszą średnią trwania życia. I ta dalsza średnia trwania życia jest ustalana i określana co roku. Tablice dalszej średniej trwania życia są publikowane co roku w marcu i aktualne są przez kolejne 12 miesięcy - tłumaczy.