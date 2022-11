Historyczna waloryzacja emerytur. Mogą wzrosnąć o co najmniej 500 zł

starenia gdań... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

historycznie to okradziono emerytów w tym roku, bo opóźniona waloryzacja była o połowę zaniżona, a w następnym roku dobroczyńcy przy inflacji 26 - 30 procent zaaplikują emerytom waloryzację 13 %, a niektórzy dostaną nawet 19 emeryturę... na waciki. Rząd dzięki inflacji dostaje od nas co najmniej dwie pensje lub emerytury rocznie... A autor artykułu aż przysiadł z wrażenia, że Pinokio i jego animator marionetek rzucili taką kasę. Problem wungla rozwiązali, wiatraki zawiązali i pilnie zapewnili dostawy energii, z atomu, i słusznie, ale .... za co najmniej dwie - trzy dekady... A ludzie mówią, że sami nakradli się nawet przy respiratorach, maseczkach karnawałowych niby-przeciw-covidowych, pewnie i przy atomie coś zarobią na konta żon, braci. mamuś czy kochanek... bo im się należało.... Jedyne, oprócz własnej kasy, to udaje im się wylewanie ekskrementów na Donalda Tuska, przez którego to nawet dinozaury wyginęły. Prezes kaczyński miałby w badaniach 99 % braku akceptacji, gdyby tyle czasu poświęcono jego osobie, pokazując tylko jego standupy podczas objazdu elektoratu pisowskiego. A niewdzięczny Tuask od jakiegoś Pereiry i czy innego Węża dostał kuszącą propozycję występu w pis-szujni, miał chyba godzinę na dotarcie do studia i nie zdążył, nawet gdyby chciał z bliska zobaczyć to pisowskie tv-zoo. A w studio czekały już na karteczce pytanka i obiektywni 'dziennikarze', eksperci i publisia, młodzieżówka pis, każdy pionier z torbą z biedry i obrazkiem dzieciątka-prezesa w klapie...