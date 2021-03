Likwidacja OFE. Część seniorów zapłaci podatek dwa razy

Tutaj jednak pojawia się kolejny problem, na który zwraca uwagę "Gazeta Wyborcza". Okazuje się, że - zgodnie z zapisami projektu ustawy - środki osób, które wybrały przeniesienie ich do IKE, ale umrą między 3 a 28 stycznia 2022 roku, będą opodatkowane dwukrotnie. Jak to możliwe?

W OFE 15,5 mln Polaków zgromadziło 148 mld złotych. Transferowi środków z OFE do IKE towarzyszyć będzie opłata przekształceniowa, to 15 proc. od zebranej w OFE kwoty. Pieniądze zasilą Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Przejście z OFE na IKE ma być automatyczne. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania deklaracji przez oszczędzających. Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych, które trafią do ZUS-u, będą podlegały dziedziczeniu.