List z legnickiego ZUS będzie oznaczać kłopoty. Dyrektor dostał nowe zadanie

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów ZUS wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne. Specjalizacja ma pomóc w skutecznym odzyskaniu nienależnie pobranych środków - informuje "Rzeczpospolita".

Po zmianie przepisów to dyrektor legnickiego oddziału ZUS będzie uprawniony do prowadzenia, na terenie całego kraju, egzekucji należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłku chorobowego) lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS (np. 800 plus), które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń - czytamy w "Rz".