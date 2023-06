Morawiecki ma swój pomysł na emerytury stażowe. Forsuje "ostrzejsze" warunki

mysz18 1 godz. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

Urodziłam troje dzieci, a przechodząc na emeryturę miałam 38 lat pracy w wieku 60 lat. Takie jak ja rząd kopnął w tylek z zachęta do dłuższej pracy. W razie mojej śmierci czy współmałżonka kradnie się trud pracy połączony z wychowaniem dzieci i cały wypracowany kapitał emerytalny. Matka która urodziła jedno dziecko więcej świadczenie za samo rodzenie bez wkładu pracy. Osoba która nigdy nie pracowała renta rodzinna od 50 tego roku życia nie czekając do wieku emerytalnego. A ta co wypracowała swoją emeryturę jest z nie okrada a w 100 procentach gdy przechodzi na taką rentę. Złodziejstwo i hipokryzja na ludziach tyrajacych, z myślą o swojej starości. Przestańcie okradac ludzi pracy.