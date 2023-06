Młodzi za mocno wierzą w ZUS. Nierealne oczekiwania

eew 24 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Kasa jest pusta. ZUS jest bankrutem, a nasze pieniądze w nim to fikcja. Więcej zyskamy gdy weźmiemy życie we własne ręce niż hejtując w internecie na wszystko i wszystkich. Trzeba inwestować w siebie - w umiejętności zawodowe by zarabiać więcej z pracy i wiedze finansową, by pomnażać to, co zarabiamy. Czytaliście ksiązke pt. Emerytura nie jest Ci potrzebna? Można uniezależnić się finansowo, zbudować majątek, wyjść spod wpływu rządzących, a takie coś nie bardzo im się podoba.