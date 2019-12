Najniższa emerytura na Dolnym Śląsku to 30 gr. Wrocławianka pracowała tylko 4 miesiące

Na Dolnym Śląsku najmniej dostaje mieszkanka stolicy regionu. Wrocławianka co miesiąc odbiera 30 gr miesięcznie. W swoim życiu przepracowała tylko 4 miesiące i uzbierała niecałe 80 zł składek. W powiecie wałbrzyskim najniższa emerytura to 1,89 zł.

PPK to rozsądna, długoterminowa inwestycja. "Samo się robi"

Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie Polacy są wśród pracujących najkrócej w Europie, a pobierają świadczenia coraz dłużej, gdyż żyjemy coraz dłużej. Przeciętna emerytura wypłacana w 2018 r. wynosiła: 2 257,69 zł, co stanowiło ok. 47 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.