"Nowatorskie rozwiązanie" dla seniorów. Minister wskazała ważny termin

Okła-Drewnowicz podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kielcach podkreśliła, że " bon senioralny, to rozwiązanie nowatorskie, systemowe , zaadresowane do rodziny, która jest aktywna zawodowo, a która ma pod swoją opieką osobę bliską, starszą".

Bon senioralny. W wakacje początek konsultacji

- Chodzi o zorganizowanie usługi wsparcia w miejscu zamieszkania, tak żeby rodzina nie musiała rezygnować z pracy bądź też zatrudniać kogoś do opieki nad seniorem . Tak najczęściej dzieje się w tej chwili. Do tego niezbędny jest samorząd - powiedziała minister ds. polityki senioralnej. Dodała, że samorządy za zorganizowanie i dopilnowanie tej opieki będą otrzymywać fundusze od rządu.

Zobacz także: Na koncie ma 9,5 mln zł. Jak do tego doszedł? "Byłem młodym pelikanem" Marcin Iwuć w Biznes Klasie

Projekt ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem, przewidujący m.in. wdrożenie tzw. bonu senioralnego, został w ostatni piątek wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu .

Bon senioralny nie będzie przysługiwał na usługi o charakterze medycznym. Program będzie kierowany do seniorów w wieku "75 plus" i ich pracujących rodzin, a maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł (połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). Warunkiem otrzymania bonu będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora). Program miałby wejść w życie w drugiej połowie 2025 r.