Odpowiadają ministrze ws. podniesienia wieku emerytalnego. "Gospodarka domaga się takiego ruchu"

Zadziwiające jest to, że największymi przeciwnikami podniesienia wieku emerytalnego są albo emeryci, albo osoby mające kilka lat do emerytury i ich reforma, jakakolwiek by nie była, raczej nie dotknie z racji tego, że z dnia na dzień nikt tego nie wprowadzi. Natomiast ludzie w wieku 20- 30-40 lat zdają sobie sprawę, że wiek emerytalny trzeba podnieść, bo po prostu żyjemy co raz dłużej i siłą rzeczy emerytury przyszłych emerytów (tych co osiągną wiek emerytalny za 20-30 lat) będę bardzo niskie. Sam mam 35 lat i wiem (niezależnie czy ktoś odważy się na podniesienie wieku) będę po prostu pracował do ok. 70-72 roku życia, bo taka po prostu jest kolej rzeczy czy to się komuś podoba czy nie. Reformę trzeba zrobić, ale z głową, np. w taki sposób, żeby wiek podnosić stopniowo i dla ludzi, którzy mają więcej niż 10-15 lat do emerytury i którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Dłuższa praca, przy dłuższym życiu jest niestety nieunikniona, czy to się komuś podoba czy nie.