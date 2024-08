Wielki problem z wiekiem emerytalnym. "Ktoś będzie musiał się odważyć"

Na koniec 2022 r. liczba ludności Polski wyniosła 37,8 mln, w tym blisko 9,8 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (25,9 proc.). W stosunku do 2021 r. liczba seniorów wzrosła o 67,6 tys. osób, czyli o 0,7 proc.

Wiek emerytalny w górę? Ekonomista: to nieuniknione

Z danych GUS wynika, że w 2060 roku liczba ludności w Polsce spadnie do 30,9 milionów. Populacja zmniejszy się w większości regionów, szczególnie w śląskim. Wyjątkiem będzie region warszawski stołeczny, gdzie prognozuje się wzrost liczby mieszkańców.

Założono, że do 2060 roku znacznie wzrośnie współczynnik starości demograficznej, czyli stosunek liczby osób w starszym wieku (65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności – z 20,9 proc. w 2025 roku do 32,6 proc. w 2060 roku. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w miastach dużych będzie wynosił od ok. 29 do 40 proc..

Rząd PO-PSL w 2012 r podniósł wiek emerytalny do 67. roku życia. Wcześniej panie mogły przejść na odpoczynek w wieku 60. lat, a panowie - 65. W 2017 r. Zjednoczona Prawica, która zastąpiła PO i PSL u władzy, cofnęła podniesienie wieku. Wrócono do stanu sprzed 2012 r. Wiek emerytalny wynosi: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

"Podniesienie wieku emerytalnego w naszych warunkach jest nieuniknione. Wiem, że to bardzo niewygodny, ale nie mamy innego wyjścia. To powinno nastąpić i to, czym prędzej, tym lepiej" - mówi "Faktowi" dr Tomasz Kopyściański, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito.

"Jeżeli chcemy jednocześnie żyć coraz dłużej i dostawać emerytury na godnym poziomie, to przy wydłużającej się średniej życia i jednocześnie starzeniu się społeczeństwa, z takim wyzwaniem będziemy musieli się zmierzy" - dodał ekonomista.

Wiek emerytalny. Zdecydowana deklaracja prezesa ZUS

- Dzisiaj nie ma przestrzeni na podniesienie wieku emerytalnego - mówił niedawno w rozmowie z "Dziennikiem Gazeta Prawna" prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Zwrócił uwagę, że liczba aktywnych płatników składek i osób ubezpieczonych w ZUS pozostaje stabilna, ale wzrosła "znacząco" liczba osób pobierających świadczenia. Poinformował, że obecnie emerytury i renty otrzymuje ok. 8 mln osób. Na koniec marca br. było 2,9 mln płatników, to oznacza wzrost w porównaniu do końca 2023 r. o ok. 1,1 tys. Do tego coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce i odprowadza składki; jest ich ok. 1,2 mln, zaś pod koniec 2015 r. było 185 tys.

