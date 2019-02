renta dożywotnia wczoraj

Odwrócona hipoteka. O ile seniorzy mogą na dzięki niej podwyższyć sobie emeryturę?

Odwrócony kredyt hipoteczny wzbudza emocje, mimo że żaden z krajowych banków jeszcze go nie zaoferował. Dostępne są tylko renty dożywotnie oferowane przez specjalne fundusze. Wszystko wskazuje na to, że "odwrócona hipoteka" pojawi się na krajowym rynku bankowym - twierdzą eksperci rynekpierwotny.pl. Powód? To jedyna szansa, by dorobić do niskiej emerytury.

