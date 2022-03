Oszczędzanie w PPK się opłaca. Najmniej przekonani są jednak lekarze i nauczyciele

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych zgromadzili do tej pory łącznie 8,3 mld złotych. Polski Fundusz Rozwoju przekonuje, że oszczędzanie w ramach PPK skutecznie zapobiega utracie wartości oszczędności. Pomimo tego PPK nie cieszy się takim zainteresowaniem, jakiego spodziewał się rząd, co więcej to właśnie sekator publiczny zaniża wyniki.