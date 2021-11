PPK zbyt elitarne dla polskich pracowników? "Polacy mają nikłą wiedzę ekonomiczną"

Ruszają kontrole Polskiego Funduszu Rozwoju. Dotyczą one Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z danych PFR wynika, że do programu wciąż nie przystąpiło prawie 650 tys. polskich przedsiębiorstw. Pytamy ekspertów, dlaczego PPK nie budzą wielkiego entuzjazmu wśród Polaków. W ich ocenie PPK są zbyt elitarne, a do tego Polacy mają bardzo małą świadomość ekonomiczną.