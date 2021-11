Emerytalna rewolucja w Polsce. Ruszają kontrole

Jak czytamy, ok. 650 tys. firm nie podpisało umów o zarządzanie PPK, mimo że miały taki obowiązek. Firmy te chce teraz skontrolować zarządzający programem PPK Polski Fundusz Rozwoju. "Od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. firmy zaczną sukcesywnie otrzymywać wezwania do wyjaśnienia i zawarcia umów o zarządzanie" - pisze "Gazeta Wyborcza".