PiS zabrał emerytury, teraz musi je oddawać. Byli funkcjonariusze wygrywają przed sądami

Gosc przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myslalam ze powie ze to wina Tuska bo oni sa tak madrzy i tak udolni ze wszystko co spartacza to nie ich wina mowia ze nie to nie my to wina opozycji wina Tuska.Panie Blaszczak jak sie czegos nie potrafi trzeba poprostu przeprosic i odejsc.