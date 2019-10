Poczta Polska wprowadza Pracownicze Plany Kapitałowe

- Wybór Pocztyliona to kolejny krok we wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Poczcie Polskiej. Będąc największym pracodawcą w Polsce, spoczywa na nas szczególny obowiązek związany z realizacją tego programu, który w przyszłości ma zabezpieczyć godne emerytury naszych pracowników. PPK to bezpieczny i efektywny plan inwestowania, który dzięki systematycznym wpłatom, wsparciu pracodawcy i państwa umożliwi zgromadzenie oszczędności tym, którzy myślą o przyszłości - mówi cytowany w komunikacie Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.