Polacy chcą pracować na emeryturze. Oto najnowsze badania

Wojciech Mann, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, przyznaje, że jego emerytura bardziej przypomina to, co robił zawodowo przez całe życie niż czas stagnacji czy nudy. A możliwość pracy z osobami młodszymi jest inspirująca.

– Błędem, często powtarzanym przez ludzi mojego segmentu wiekowego, jest utwierdzenie się w przekonaniu, że wiem wszystko najlepiej. Mówię to z własnego doświadczenia, gdyż najnowsze przedsięwzięcie, w którym uczestniczę, czyli Radio Nowy Świat to miejsce, w którym otaczają mnie ludzie młodsi przynajmniej o dwa pokolenia! Praca w ich towarzystwie niezmiennie sprawia mi wielką satysfakcję i jest bodźcem do udawania, że nadal jestem młody – podkreśla.