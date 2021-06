Polski Ład. Najubożsi emeryci dostaną ulgę

obywatel emer... 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

PiSowski rządzie ,oszukaliście emerytow rocznika 1953i innych emerytow ktorzy przepracowali w Polsce 20,30 40 lat i więcej i to oni i z ich emerytur emeryci będa placić podatek za tych nierobow,niebieskich ptakow i innych nygusow którzy nie przepracowali nawet w Polsce 15 lub nawet 20 lat pracy.Jeżeli emeryt przepracował 20 ,30 i więcej lat pracy w Polsce to jest zrozumiałe że jego emerytura będzie większa niż 2500 zł brutto, ti ci emeryci zostali oszukani bo to oni będą placić podatek .Jesteście banda złodziei i oszustow tak jak POPSL i Tuska.Niech cenzor nie kasuje tego postu.