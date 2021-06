Emerytury stażowe coraz bliżej. Zobacz, kto może na nich skorzystać

35 lat dla pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn uprawniałyby do przejścia na emeryturę stażową. - Zainteresowanie inicjatywą jest bardzo duże. Nie zatrzymujemy się, korzystamy z demokracji bezpośredniej i z możliwości, które daje nam prawo powiedział Piotr Duda, szef "Solidarności", po złożeniu wniosku u marszałek Sejmu.

Związkowiec stwierdził, że pod projektem uda się zebrać znacznie więcej niż wymagane 100 tys. podpisów. "Solidarność" chce ich zebrać jak najwięcej, by pokazać partiom rządzącym, że w Polskim Ładzie brakuje tego projektu.

Ubezpieczony miałby prawo do dokonania wyboru momentu zakończenia pracy. Może zwiększyć emeryturę, jeśli zdrowie mu na to pozwala. W przeciwnym razie będzie mógł ją zakończyć szybciej niż teraz jest to możliwe.