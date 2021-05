Polski Ład w kieszeniach emerytów. Nie wiadomo jednak kiedy zapanuje, bo kolejka beneficjentów długa

Od czego zaczną rządzący? Zmiany w zdrowiu już rząd zaakceptował. W czerwcu ma być już znany konkretny projekt zmian podatkowych, by sejm mógł go zatwierdzić jeszcze przed wakacjami.

Zatem we wrześniu mógłby już zająć się nią Senat. W czerwcu również mamy poznać więcej szczegółów zmian w budownictwie mieszkaniowym.

PiS ma się śpieszyć z rozwiązaniami tak, by dość szybko mogło się to przełożyć na wyniki sondażowe. Jak zauważa "DGP" partia rządząca ma na razie 33-34 proc. poparcie. Celem jest odzyskanie co najmniej 44 proc. z marca zeszłego roku.