PPK. Ponad milion oszczędzających pracowników

Jak dodał ta liczba codziennie rośnie. Mimo promocji i zapewnień, że "na PPK prawie nie można stracić" i że jest to "interes życia", wciąż Polacy bardzo ostrożnie podchodzą do programu oszczędzania na emeryturę.

W największych firmach, czyli zatrudniających co najmniej 250 osób, do programu zapisywani są wszyscy pracownicy, choć oczywiście dobrowolnie można się z niego zrezygnować.

Stopniowo do PPK będą dołączać też mniejsze firmy. Na początku 2020 r. te zatrudniające od 50 do 249 pracowników. W sumie uprawnionych do programu ma być 11,5 mln osób.

Jak informowaliśmy na łamach money.pl , PPK nie są jednak tak popularne jak rząd oczekiwał. Początkowo zakładano, że do PPK przystąpi 75 proc. pracowników. Teraz zakłada się, że będzie to powyżej 50 proc.

"Uprawnionych pracowników do PPK w firmach bez PPE jest ok 2,9 mln. Tak, to nie są dane o partycypacji. Ta za ok 2 tyg po tym jak agenci transferowi przekażą nam pełne dane" - dodał Paweł Borys prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.