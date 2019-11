Oszczędności w PPK. "Jest prawie niemożliwe, żeby stracić"

Pensja mniejsza o drobną kwotę, ale więcej pieniędzy na "jesień życia" - takie są założenia programu. System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący w wieku od 19 do 55 lat. W sumie to aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Wprowadzanie PPK rozpoczęto od dużych firm, by stopniowo włączyć do niego wszystkich pracowników.