295 tys. zł płaciło państwo na konta 1180 pracowników w ramach PPK - podaje Polski Fundusz Rozwoju i szacuje, że do końca marca kwota ta osiągnie 400 mln zł.

Z danych jakie przedstawił PFR wynika, że do tej pory w Pracowniczych Planach Kapitałowych ulokowanych zostało ponad 275 mln zł.

- Szacujemy, że do końca kwietnia br. w PPK zgromadzonych zostanie ponad 1 mld zł. Ponad 1/4 tych środków zostanie przekazana przez Państwo w formie dopłat powitalnych i wpłat rocznych - zapowiedział Paweł Borys prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Z wyliczeń PFR wynika, że do końca kwietnia 2020 r. będzie to około 1,1 mld zł. Około 42 proc, tej sumy stanowić będą wpłaty pochodzące z pensji pracowników, 32 proc. dopłaci pracodawca, a państwo dołoży kolejne 26 proc.

- Obecny poziom aktywów zgromadzonych w PPK to kwota 275 mln zł. Natomiast te środki codziennie przyrastają - zakładamy, że na koniec tego roku ta kwota może już sięgnąć 3 mld zł - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

W połowie grudnia 2019 r. Borys poinformował, że poziom partycypacji w PPK pierwszej transzy pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wyniósł 41 proc., licząc łącznie firmy posiadające PPK oraz te, które założyły pracownicze programy emerytalne (PPE) po wejściu w życie ustawy o PPK w grudniu ub.r. Licząc tylko firmy, które założyły PPK, partycypacja wyniosła 39%. Dodał wówczas, że dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom, a granica błędu to 2-3 proc..

Liczba uczestników PPK wyniosła 1 128 tys. pracowników. Kolejne 144 tys. przystąpiło do PPE utworzonych po wejściu w życie ustawy o PPK.

W drugiej turze zapisy do PPK trwają od 1 stycznia i obejmą ok. 20 tys. firm, zatrudniających co najmniej 50 osób.