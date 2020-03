Pracownicze Plany Kapitałowe. Kalkulator money.pl podpowie, czy to się opłaca

Osoby z tzw. średnich firm, w których łącznie pracuje co najmniej 50 osób, na swoją kolej poczekają do jesieni. Choć ustawowo powinny włączyć się do programu już na wiosnę, to posłowie – pod rękę z Polskim Funduszem Rozwoju, który zarządza programem – pomyśleli, aby z uwagi na komplikacje wywołane epidemią koronawirusa, odsunąć czas wdrożenia.

Efekt? Mamy 80 tys. zł, z czego 20 tys. od razu wpada na nasze konto, a reszta wpływa w comiesięcznych ratach w wysokości 500 zł przez 10 lat. A co stanie się, gdy zwiększymy składkę z naszej pensji do 4 proc., a resztę warunków pozostawimy bez zmian? Kalkulator money.pl podpowiada nam, że na koniec nasze oszczędności wyniosły 122 tys. zł, możemy spodziewać się jednorazowej wypłaty w wysokości 30 tys. zł, a do tego co miesiąc przez 10 lat będzie nam wpływać ponad 700 zł.

Co ważne PPK to nie emerytura, to bonus do emerytury. Do programu jesteśmy zapisywani z automatu (jeśli mamy od 18 do 55 lat), ale możemy z niego zrezygnować. Jeśli mamy więcej niż 55 lat, musimy zawnioskować do pracodawcy o dołączenie do programu. Osoby powyżej 70. roku życia nie mają możliwości przystąpienia do programu.