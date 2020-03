PPK. Średnie firmy nie kwapią się z wdrażaniem programu

Do listopada 2019 r. do PPK przystąpiło 1,13 mln osób. Paweł Borys, prezes PFR przekonywał, że wynik jest dobry. Jednak oczekiwania były większe.

Przed nami kolejny etap wdrażania - tym razem w średnich firmach. "Rzeczpospolita" dotarła do badania, jakie przeprowadziła wśród pracowników średnich firm Agencja Badawcza PBS na zlecenie PKO TFI. Wynika z niego, że ponad 2/5 jeszcze nie zaczęło rozmów o PPK z pracownikami. To o tyle ważne, że w porozumieniu z nimi powinny wybrać instytucję, która będzie zarządzać PPK. Czas do podpisania umowy - 24 kwietnia.

Co więcej, aż 41 proc. pracowników twierdzi, że w ich przedsiębiorstwie pracownicy nie dostali informacji o PPK.

Jednocześnie wiadomo, że 57 proc, pracowników średnich firm chce przystąpić do programu. Z badania wynika, że zachęca ich do tego fakt, że oszczędności będą ich własnością, a także to, że państwo i pracodawcy dopłacają do programu.

Obejrzyj także: PPK się opłaca. Kto się wypisał, łatwo może zmienić decyzję

Martwi jednak mała wiedza o PPK wśród badanych. Jak podaje "Rzeczpospolita", 1/3 badanych kojarzy tylko nazwę programu. A co zniechęca? Pamięć o OFE.

Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego w programie "Money. To się liczy" mówił, że środki w PPK tracą, jeśli są spadki na giełdach - a duże miały miejsce w ubiegłym tygodniu, kiedy to inwestorzy bojąc się koronawirusa, sprzedawali akcje. Dodawał jednak, że w sytuacji spadków wszystkie fundusze są "na czerwono". - Ale pamiętajmy, że PPK to oszczędzanie w długiej perspektywie, więc nie warto podejmować gwałtownych decyzji. Odradzam uciekanie - mówił.

W pierwszym etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych brały udział największe firmy w Polsce, czyli przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej 250 pracowników. Teraz czas na zakłady zatrudniające od 50 do 249 pracowników, a od lipca na firmy zatrudniające od 20 do 49 osób. W sumie uprawnionych do programu będzie 11,5 mln osób.

Paweł Borys w ubiegłym roku mówił, że chce, aby "w perspektywie czterech–sześciu lat w pełni upowszechnić system z partycypacją na pewno powyżej 50 proc., stopniowo zbliżającą się do poziomu 60–75 proc".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: emerytury , oszczędzanie , ppk, gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące