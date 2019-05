Rośnie liczba głodowych emerytur. Najniższe to kilka groszy miesięcznie

Najniższa emerytura w ubiegłym roku wyniosła 2 grosze. Takie świadczenie otrzymała mieszkanka Lubelszczyzny. Udowodniła jeden dzień ubezpieczenia. W tym roku najniższe emerytury to kwoty w wysokości: 4, 5 i 6 groszy miesięcznie. Z czego wynikają tak niskie emerytury? W przypadku 51,6 procent emerytów niskie świadczenia to efekt nie odprowadzania składek na ZUS po 1998 roku.

Z danych ZUS wynika, że najniższe emerytury otrzymują osoby, które nie posiadają wymaganego stażu pracy. Przez to nie mogą się one ubiegać o świadczenie na poziomie emerytury minimalnej. Staż ubezpieczeniowy wynosi obecnie dla kobiet 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat dla okresów składkowych i nieskładkowych. Emerytury "niższej niż najniższa" pobierają przede wszystkim kobiety (85 proc.). Wynika to z faktu, że mają one ustawowo niższy wiek emerytalny niż mężczyźni.