Seniorzy na stronie ZUS sprawdzą, czy należy im się nowe świadczenie

Renta wdowia. Oto szczegóły

Natomiast od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 do 25 proc. ZUS zaznacza, że ten wybór będą mieli też uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Renta wdowia. Jest limit

Prawo do świadczenia ZUS przyzna od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Osoby, które mają prawo do renty rodzinnej i do własnego świadczenia, nie muszą dołączać żadnych dokumentów do wniosku o połączenie świadczeń z rentą rodzinną. Jeśli chcą złożyć elektroniczny wniosek o rentę wdowią, a nie mają konta na PUE/eZUS, pracownik pomoże je założyć.