Środki w OFE po rozwodzie na pół. Rzecznik Finansowy tłumaczy

Damian 58 min. temu

Polecam bank ziemski, w tym bezprawiu to możesz co najwyżej liczyć na siebie i rodzine. Państwo Cię okradnie w pierwszej kolejności, podatkami, opłatkami, biurwokracja, bo a nuz się gdzieś pomylisz, a potem udaje, ze „coś daje”. Sumaryczne podatki to już z 80% tego co wypracujemy. To co, mamy do 99% dojść i wtedy zbudujemy magiczny socjalizm? Ludzie, nigdzie na świecie to nie zadziałało. Najpierw okradnie się bogatych, teraz czas na średnich, potem każdy będzie miał równo, czyli go...