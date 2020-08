Szantaż emocjonalny lub szukanie błędów. Trudny czas dla starszych pracowników

Przejście na emeryturę po osiągnięciu określonego wieku nie jest obowiązkiem pracownika, lecz jego prawem. Oznacza to, że jeśli ma ochotę dalej pracować, to pracodawca nie może mu tego zabronić. Tyle teoria, bo w praktyce w trudnych czasach to właśnie pracownicy, którzy mają już prawo do emerytury, są na pierwszej linii do zwolnień.