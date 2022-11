To może kosztować ZUS 7 mld zł rocznie. Zbierają podpisy

Jeśli Sejm uchwaliłby dobrowolne ubezpieczenia w ZUS dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, to wraz z nimi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odpłynęłoby co najmniej 7 mld zł rocznie. Co państwo na tym zyskuje? Część ekspertów uważa, że w przyszłości zamiast emerytur - wypłacałoby tym osobom zapomogi z pomocy społecznej. Nadchodzą jednak ciężkie czasy dla biznesu, a system ubezpieczeń nie jest na to przygotowany.