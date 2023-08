Przełom w sprawie "czternastek". O tym mało kto wie

19 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Tydzień później ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dokument określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego czternastą emeryturą. Świadczenie ma przysługiwać na stałe .

"Czternastka" na stałe. O tych zapisach w ustawie mało kto wie

Ustawa wchodzi w życie 8 sierpnia . Kilka tygodni później do seniorów trafią pierwsze przelewy.

"Czternastka" w pełnej wysokości wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura . W przypadku osób ze świadczeniem wynoszącym między 2900 zł a 4438,44 zł, "czternastka" zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Minimalna wysokość "czternastki" będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

Czternasta emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.