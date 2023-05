Czternasta emerytura na stałe. Kto ją dostanie? Kiedy wypłata?

Czternasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w 2021 r. W związku z wysoką inflacją rząd zdecydował o ponownej wypłacie świadczenia w 2022 r., szykuje się do wypłaty w 2023 r., oraz do wprowadzenia "czternastki" na stałe. Projekt w tej sprawie przyjęli posłowie . Teraz zajmie się nim Senat.

Czternasta emerytura. Oto kto otrzyma dodatkowe pieniądze

Czternastą emeryturę w pełnej wysokości dostaną ci seniorzy, którzy pobierają świadczenia w kwocie do 2900 zł brutto . Powyżej tego pułapu działać będzie zasada "złotówka za złotówkę" , co oznacza, że "czternastka" będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia 2900 zł brutto. Warto zaznaczyć, że minimalna kwota czternastej emerytury wyniesie 50 zł.

O ile w 2022 r. "czternastki" były zwolnione z podatku dochodowego, o tyle teraz zostaną obciążone PIT-em. Seniorzy będą płacić i zaliczkę na podatek, i 9 proc. składkę zdrowotną . Rząd liczy, że dochody z PIT zwiększą się dzięki czternastkom o ponad 700 mln zł, a wpływy do NFZ o ponad miliard złotych.

Kiedy wypłaty "czternastek"?

Wypłatę "czternastki" w 2023 r. zaplanowano na koniec sierpnia oraz na wrzesień . Świadczenie wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności (tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca). Do mundurowych i osób, które dostają świadczenia przedemerytalne z ZUS "czternastki" trafią we wrześniu.

W projekcie ustawy zaproponowano wprowadzenie tzw. elastycznego czasu wypłaty świadczenia. Oznacza to brak stałego terminu wypłaty czternastej emerytury - datę tę, co roku ma wskazać właściwy minister. W rządowym projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty "czternastki". Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia, niż kwota najniższej emerytury.