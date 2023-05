PiS ma szykować kolejną wyborczą "bombę". "Ich poparcie może być nie do ruszenia"

Na stole jest także rozwiązanie - przećwiczone w tym roku - waloryzacji kwotowej. Emeryci mogliby mieć zagwarantowaną minimalną kwotę podwyżki. W tym roku ustalono ją na poziomie 250 zł brutto. Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1588,44 zł, wzrosłaby wówczas od 1 marca 2024 r. do 1838,44 zł brutto.

PiS: emeryci będą zadowoleni

– Emeryci to jest jedna z grup, o którą staramy się dbać szczególnie. Tym razem też się nimi zaopiekujemy . Propozycje, o których poinformujemy, na pewno będą zauważalne i ogłoszone najprawdopodobniej na następnym partyjnym spotkaniu, w czerwcu – mówi money.pl jeden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie zastrzega, że nic więcej nie może powiedzieć, bo ogłoszenie propozycji programowych zarezerwowane jest dla najważniejszych osób w partii.

– Nie jestem upoważniony do udzielania tak strategicznych informacji – odpowiada na pytanie o obietnice dla emerytów europoseł Ryszard Czarnecki.

– Nie ulega wątpliwości, że transfery społeczne w czasach PiS-u są wielokrotnie większe niż wcześniej. Na pewno nasze propozycje będą godziwe, a emeryci będą zadowoleni – mówi nam z kolei poseł Janusz Śniadek, były przewodniczący Solidarności, choć on również nie chce zdradzić szczegółów.

Prof. Anna Pacześniak, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, w rozmowie z money.pl zwraca uwagę, że propozycje partii rządzącej skierowane do emerytów nie będą żadnym zaskoczeniem.

PO podbija stawkę. Chce podwójnej waloryzacji

PO proponuje, aby wprowadzić mechanizm, który jest obecnie stosowany przy płacy minimalnej. Przypomnijmy: z ustawy wynika, że jeżeli inflacja jest powyżej 5 proc., to waloryzacja płacy minimalnej powinna być dwukrotna. I tak rząd podwyższył płacę minimalną w styczniu do 3490 zł, a od lipca wzrośnie ona do 3600 zł brutto.