Zmiany w waloryzacji emerytur. PiS szykuje nową obietnicę wyborczą

jak słysze kretynów co mówią darmowe autostrady czy darmowe leki to płaczę nad inteligencją ludzi co na to głosują.... nie ma nic darmowego. JEzeli jest w takim progrmie pisowskim to pamietaj ze zapłącisz za to 2 razy tyle!!!!!!!!!!!!!!!! Bo pis musi na tym okrasc ludzi a ze ciemnota kupi ze za darmo.... a kto zapłaci???? WY!!!!! wszyscy!!! nawet jak ktos nie jedzi autostradami itd. Pieniądze biora się z podatków a kazdy socjal to zabranie 130% wzwyż tego co rozdają. Inaczej nie byłoby zysku. Wiec im wiecej rozdawania tym jestescie biedniejsiu. Dlatego w usa po 6 pensjach kupuje się nowe auto a u nas to samo auto kosztuje 3 razy tyle - przykałda ford mustang w usa 90 tys zł u nas 279 tys - i kupuje się go po 300 pensjach hahahaha a ludzie nadal na socjalistów idiotów i kłamców głosują. Co z wami nie tak?