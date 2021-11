Inflacja dopadnie emerytów. Waloryzacja nie pomoże, trzeba zaciskać pasa

Inflacja bije kolejne rekordy. Emerytom nie pomoże ani podniesienie stóp procentowych, ani waloryzacja świadczeń. - Wskaźnik waloryzacji, zgodnie z ustawą budżetową, wyniesie 4,89 procent. My wyliczyliśmy ją na poziomie 5,85 procent, i myślę, że to jest bardzo ostrożnościowa prognoza. Nie znamy inflacji listopadowej i grudniowej, ale nawet październikowa może zostać skorygowana i przebić 7 procent. Natomiast biorąc pod uwagę to, że inflacja na początku roku była dość niska, to finalnie ten wskaźnik waloryzacji za cały 2021 rok może być w okolicach tych 6 procent, a inflacja na początku 2022 roku może sięgnąć nawet 11 procent, a to niestety będzie wpływało na to, że mimo waloryzacji, ceny będą tak wysokie, iż emeryci nie odczują podwyżki swoich świadczeń - powiedział w "Money. To się liczy" Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. - Koszyk wydatków emerytów jest zwykle wyższy w porównaniu z klasycznym koszykiem. O ile będzie wyższy, to trudne do...