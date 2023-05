"Fundamentalna zmiana". Rząd wprowadza czternastą emeryturę na stałe

- Przyjęcie tej ustawy to kolejny kamień milowy na drodze do poprawienia jakości życia naszych babć i dziadków. Chciałem im podziękować za tę pracę, za ten trud, za wszystko, co zrobili dla naszej ojczyzny - podkreślił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

- Dlaczego nie było wcześniej trzynastej emerytury? Dlaczego w czasach naszych poprzedników nie było trzynastej, czternastej emerytury? Tej, którą dziś na Radzie Ministrów przyjęliśmy jako stałe świadczenie. Od dzisiaj "czternastka" to stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To jest fundamentalna zmiana - powiedział.

- Najwyższa historycznie waloryzacja, razem z trzynastką, czternastką, przekraczająca to wszystko, co boli nas w dzisiejszych realiach, czyli wysoką inflację. A i ona maleje i będzie maleć - dodał szef rządu.

Premier o solidarności międzypokoleniowej

- Najważniejszą rzeczą jest solidarność międzypokoleniowa. Wobec naszych babć i dziadków musimy odczuwać wdzięczność za to, co zrobili dla całego społeczeństwo. Jak możemy odwdzięczyć się? - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

- W kolejnych latach będziemy zwiększać środki na program Senior plus, żeby tych aktywności było coraz więcej. Domy seniora rosną jak grzyby po deszczu i włączają w życie towarzyskie, społeczne, a to jest szalenie ważne - dodał.

Minister rodziny: jesteśmy zobowiązani podziękować

- Ustawa o czternastej emeryturze zapewnia seniorom to wsparcie co roku. Świadczenie będzie co najmniej na poziomie minimalnej emerytury, wprowadzamy kryterium dochodowe. Ponad 86 proc. to świadczenie uzyska, a w pełnej wysokości ponad 70 proc. naszych kochanych seniorów - wyliczała szefowa resortu.