Czternasta emerytura – na czym polega i ile wynosi?

Czym jest czternasta emerytura i kiedy będzie wypłacona?

Ile wynosi czternasta emerytura (brutto/netto)

Osoby uprawnione do otrzymania dodatkowego świadczenia zastanawiają się, ile wyniesie czternasta emerytura. Zasadniczo zostanie ona wypłacona w kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2022 roku , ale tylko dla osób, których wysokość świadczenia, na podstawie którego przyznawane jest prawo do czternastki, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł. Ta kwota wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto (na rękę).

Ponadto obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Jeśli Twoja emerytura przekracza 2900 zł, to świadczenie w postaci czternastej emerytury zostanie o to przekroczenie zmniejszone.

Kto nie otrzyma czternastej emerytury?

Zanim wskażemy, kto nie ma prawa do czternastej emerytury, warto powiedzieć, kto ją otrzymał lub otrzyma w 2022 roku. Kto może liczyć na wpłynięcie tych środków? Dla kogo jest ona przeznaczona? Rozwiązanie to skierowane jest do osób uprawnionych do pobierania:

emerytur i rent w systemie powszechnym,

emerytur i rent rolników, służb mundurowych,

emerytur pomostowych,

świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,

rent socjalnych,

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,

rodzicielskich świadczeń uzupełniających,

rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W 2022 roku czternasta emerytura zostanie wypłacona tym emerytom lub rencistom, którym przysługiwały wyżej wymienione świadczenia, już w dniu 24 sierpnia 2022 roku. Jeśli dochodzi do zbiegu prawa do więcej niż jednego z wymienionych powyżej świadczeń, wówczas osobie uprawnionej przysługuje jedno roczne świadczenie pieniężne.