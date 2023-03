Czternasta emerytura na stałe. Rząd szykuje niespodziankę

Wszystko wskazuje na to, że świadczenie będzie przyznawane na dotychczasowych zasadach. 14. emerytura wyniesie tyle, co minimalne świadczenie. W tym roku będzie to 1588 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2,9 tys. zł "czternastka" będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Szybciej na emeryturę przez pandemię? „Warto dłużej pracować”

W tym roku rząd chciałby wypłacić czternastki na przełomie sierpnia i września. I wszystko wskazuje na to, że nie zostaną one zwolnione z podatku - donosi "Fakt".

Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny, powiedziała, że w przypisach znajdzie się zaskakujący zapis dotyczący terminu wypłat.

– To minister do spraw zabezpieczenia społecznego ma w rozporządzeniu co roku wskazywać datę wypłaty czternastego świadczenia - zapowiedziała Maląg. – Tego rodzaju zapis pozwoli wypłacać świadczenie w najbardziej odpowiednim momencie. Bo przypomnijmy, że czternasta emerytura trafia do osób, które mają najniższe świadczenia – dodała minister Maląg.

"Czternastka" uzależniona od decyzji politycznej

Jak informuje dziennik, to oznacza, że nie będzie jednego sztywnego terminu wypłaty czternastek wpisanego do ustawy i to minister ma decydować, kiedy pieniądze popłyną do seniorów.

Ekspert, z którym rozmawiał "Fakt", na takim pomyśle rządu nie zostawia suchej nitki.

– Emeryci, którzy z czternastek finansują większe wydatki np. zakup lodówki czy rehabilitację, teraz nie będą wiedzieli, kiedy dostaną pieniądze – mówi na łamach dziennika dr Tomasz Lasocki, ekspert z Wydziału Prawa i Administracji UW. Jego zdaniem to uzależni wypłaty czternastek od decyzji politycznej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.